Da Bari a Trieste è partito il terzo 4Ruote Electric Tour

ROMA - E' partita da Bari lo scorso weekend la terza edizione del Quattroruote Electric Tour, evento che punta a far provare e conoscere agli italiani i pregi delle auto elettriche e delle ibride, anche plug-in. Quest'anno sono tredici le vetture ''green'' di cinque Costruttori diversi che, in ognuna delle quattro tappe, verranno messe a disposizione degli interessati per una breve sessione di guida. Dopo il debutto nella cittadina pugliese, i prossimi appuntamenti sono a Riccione (piazzale Roma, 16-17 giugno), a Milano (piazza Pagano, 23-24 giugno) e a Trieste (piazza del Ponterosso, 30 giugno-1 luglio). Le previsioni degli organizzatori sono di circa un migliaio di test drive per ogni weekend. Da una città all'altra le macchine si muoveranno su gomma, percorrendo 2.200 chilometri solo per gli spostamenti.



Tra le iniziative collaterali a tema energia ''pulita'', da segnalare quella che permette di gonfiare palloncini o ricaricare il proprio cellulare pedalando con delle biciclette speciali. I test drive sono gratuiti e si possono prenotare direttamente nei gazebo, allestiti di volta in volta nelle varie piazze, o registrandosi nel sito internet della manifestazione: electrictour.quattroruote.it.