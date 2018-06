Daimler Trucks introduce negli States due camion elettrici

ROMA - Daimler Trucks si prepara a introdurre negli Stati Uniti con il marchio Freightliner i camion elettrici eCascadia ed eM2 che vantano autonomie sino a 400 km per ciclo di ricarica. Nella gamma del gruppo tedesco di veicoli merci a zero emissioni, gli ultimi arrivati si affiancano ai più piccoli Mercedes-Benz eActros e Fuso eCanter. Un primo lotto di 30 unità di queste nuove proposte ''green'' sarà consegnato entro la fine di quest'anno ad alcuni clienti nordamericani che ne metteranno alla prova le qualità tecniche, in vista della produzione di serie e della commercializzazione su vasta scala dei due modelli, previste per il 2021.



Il Freightliner eCascadia è un mezzo pesante oltre le 15 tonnellate, pensato per operare su lunghe distanze: basato sul truck di maggior successo negli Stati Uniti, il modello elettrico dispone di 780 Cv di potenza massima e grazie a un pacco batterie da 550 kWh può percorrere sino a 400 km con un pieno di energia. Le sue batterie possono essere ricaricate in 90 minuti all'80%, una quantità sufficiente per coprire 320 km.



Il più piccolo Freightliner eM2 106 è destinato al segmento 9-12 tonnellate: vanta 480 Cv di potenza massima e adotta accumulatori da 325 kWh che assicurano percorrenze sino a 370 km. Le sue pile in 60 minuti possono essere rifornite all'80%, a abbastanza per circa 300 km.



Per Frank Reintjes, membro del board di Daimler per Truck e Bus, il gruppo punta a essere leader a livello globale nel settore dei mezzi pesanti alimentati a batteria: ''Ci aspettiamo una domanda crescente di camion e bus elettrici - ha sottolineato - e riceviamo segnali in proposito dalla nostra clientela''.