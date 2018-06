Renault, a Latina debutta il car sharing elettrico 'Eppy'

ROMA - A Latina debutta Eppy (Elettra Point to Point by Yourself), un servizio di car sharing a flusso libero 100% elettrico. Il progetto, che nasce al termine di una procedura ad evidenza pubblica avviata nell' estate 2017 dal Comune di Latina, alla quale ha risposto Alea Mobilità Urbana (Società del gruppo Elettra Investimenti), sarà operativo con i primi 14 veicoli della gamma Renault Z.E., poi nell'arco dei 18 mesi si arriverà ad un totale di 50 unità. Alea Mobilità Urbana ha scelto i veicoli elettrici Renault per lo svolgimento del servizio, la berlina compatta Zoe, il veicolo commerciale Kangoo Z.E. e il quadriciclo Twizy, in virtù delle loro qualità tecnologiche e della versatilità di utilizzo.



La sperimentazione prevede l'installazione di 30 colonnine di ricarica in punti strategici del territorio, strutturate in modo tale da poter ospitare al loro interno, in un prossimo futuro, anche la rete dei defibrillatori di cui il Comune di Latina sta dotando la città. Per utilizzare i veicoli Eppy è necessario scaricare la app mobile Eppy (disponibile per Android e IOS) e registrarsi. Una volta compiute queste due operazioni, si potrà ricercare l'auto più vicina, avviare il noleggio e terminarlo secondo le esigenze personali, lasciando il veicolo nella zona contrassegnata in blu sulla mappa. Fino a settembre, i clienti Eppy potranno utilizzare il servizio gratuitamente per un'ora al giorno.