Ricarica auto elettriche in 5 minuti, la sfida del colosso petrolifero BP

ROMA - Nei distributori di carburanti della BP - il colosso britannico, sesto al mondo nel settore energetico - potrebbero presto spuntare anche le corsie per le auto elettriche, in grado di fare il pieno di energia in soli 5 minuti. E' lo scenario prospettato dall'accordo che BP ha raggiunto con la startup israeliana StoreDot, specializzata nella progettazione di nuovi tipi di accumulatori elettrici. Al momento i tecnici guidati da Doron Myersdorf, co-fondatore e CEO di StoreDot, stanno finalizzando l'industrializzazione di una inedita generazione di batterie per smartphone, capaci di essere ricaricate in 1 minuto, e che dovrebbero debuttare sul mercato nel 2019. E sull'esperienza di questi dispositivi 'flash' basati su materiali organici e inorganici, StoreDot sta lavorando per conto di BP - che è entrata nella startup israeliana attraverso la sua divisione BP Ventures - su una innovativa generazione di batterie per auto, in grado di essere ricaricate in 5 minuti.



Una soluzione, è evidente, che sarebbe in grado di mutare completamente il concetto di autonomia per gli EV, che potrebbero essere riforniti con le stesse modalità e soprattutto la stessa rapidità di un'auto a benzina o diesel. ''La tecnologia per supportare i veicoli elettrici - ha dichiarato David Gilmour, vicepresidente business development di BP Ventures - sta avanzando rapidamente e BP Ventures è impegnata a identificare e investire in società all'avanguardia in questo settore. StoreDot ha mostrato progressi significativi nello sviluppo di una ricarica ultra-veloce, sia nelle applicazioni per telefoni cellulari che per veicoli. Guardiamo con interesse alla possibilità di lavorare al loro fianco, sia come investitore che come partner strategico, e poter così portare queste tecnologie dai laboratori ai veicoli''.