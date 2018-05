Seat, al via car sharing elettrico con eMii a Barcellona

ROMA - Seat ha dato il via ad un progetto pilota di car sharing con una flotta di auto elettriche a disposizione dei mile dipendenti del Pier 01 di Barcellona. Si tratta delle Mii elettriche che sono messe a disposizione dei collaboratori del Seat Metropolis: Lab e del Pier 01 Barcelona Tech City, hub di riferimento per l'ecosistema imprenditoriale europeo. Per prenotare una delle piccole elettriche si utilizza una semplice app attraverso la quale vengono selezionati giorno, auto e fascia oraria di utilizzo. Una volta inviata la prenotazione, il sistema invia una chiave digitale che consente all'utente di accedere all'auto con un semplice clic. Per la ricarica, con la stazione rapida, bastano solo 35 minuti: l'autonomia totale della eMii è di 160 km.