Nel mondo oltre 3 milioni di auto elettriche, + 54% sul 2016

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Sulle strade del mondo circolano 3,1 milioni di auto elettriche e ibride plug-in, di cui oltre un milione vendute nel corso del 2017. Lo certifica l'Agenzia internazionale dell'energia (Iea), secondo cui il dato segna una crescita del 54% sul 2016.



In termini di volumi domina la Cina, che con 580mila veicoli ha registrato circa la metà delle vendite globali del 2017.



Seguono gli Stati Uniti con 280mila macchine commercializzate. A livello di percentuali, tuttavia, la medaglia d'oro va ai paesi nordici e in particolare alla 'verde' Norvegia, dove il 39% delle auto acquistate nel 2017 ha motorizzazione elettrica o ibrida. Seguono l'Islanda all'11,7% e la Svezia al 6,5%.



Secondo il Global Electric Vehicles Outlook dell'Iea, alla base della crescita ci sono politiche più forti e il calo dei costi delle batterie. Per gli esperti il numero di auto elettriche può raggiungere 125 milioni nel 2030 con le misure a sostegno in atto, o arrivare a 220 milioni con nuovi incentivi.(ANSA).