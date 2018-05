Tir come filobus per trasporto merci verde, anche autostrada

ROMA - Via libera da parte del ministero federale tedesco per l'Ambiente alla sperimentazione di un sistema di trasporto merci su strada a impatto zero, in quanto realizzato con autoarticolati - identici ai normali Tir - ibridi e alimentati principalmente, anziché da grandi pacchi batteria, dalla linea aerea, come avviene per i filobus. Il progetto, gestito da Siemens e Volkswagen Group Research, prevede test con due motrici Scania (azienda svedese del Gruppo Volkswagen) con semirimorchio dall'inizio del prossimo anno. Oltre a tratti di normale viabilità nella zona di Francoforte, verranno percorse le autostrade A5 a sud di Francoforte, A1 nell'area di Lubecca e B442 in prossimità di Gaggenau, tutte attrezzate con la linea aerea per l'erogazione della corrente elettrica, a cui i Tir si collegheranno - esattamente come fanno tram e treni - mediante pantografi, questi ultimi forniti da Siemens. Nell'annunciare il programma - che fa seguito a sperimentazioni già realizzate in Svezia - Volkswagen ricorda come questa sperimentazione punti a risolvere il problema dell'inquinamento dell'aria generato dal trasporto delle merci su gomma, che secondo le ultime statistiche è responsabile del rilascio di 56 milioni di tonnellate di CO2 ogni anno.