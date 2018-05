Psa, accordo con Nidec per produzione motori elettrici

ROMA, 24 MAG - Shigenobu Nagamori, presidente e direttore generale di Nidec, e Carlos Tavares, presidente del direttorio di Groupe PSA, hanno ratificato la creazione della società 'Nidec-PSA emotors' - la nuova joint-venture di Nidec Leroy-Somer e di Groupe PSA dedicata alla progettazione, lo sviluppo, la produzione e la vendita di motori elettrici di trazione.



Attualmente, sono già stati assunti quaranta ingegneri, che hanno raggiunto la sede della joint-venture a Carrières-sous-Poissy, vicino Parigi. Alla fine dell'estate, altri 30 ingegneri lavoreranno in quella sede, in un'area di R&D dedicata. Progetteranno nuovi motori elettrici che saranno prodotti nello stabilimento di Trémery, in Mosella, per essere poi inseriti in veicoli mild-hybrid (MHEV), ibridi ricaricabili (PHEV) e in veicoli elettrici (EV).



Convinti dell'importanza strategica del motore di trazione ad alte prestazioni per i veicoli elettrici, i due gruppi investiranno 220 milioni di euro nella realizzazione di questa joint-venture. L'investimento sostiene l'offensiva di Groupe PSA verso l'elettrificazione. Il gruppo proporrà infatti una versione elettrificata di tutti i modelli dei suoi marchi entro il 2025.