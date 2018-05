Volvo S60 sarà prima auto del gruppo senza versione diesel

ROMA - Nell'ambito della strategia per una mobilità del futuro pulita e intelligente, Volvo Cars ha annunciato che la prossima S60 berlina, in arrivo entro la fine della primavera, sarà la prima auto del gruppo a non prevedere una motorizzazione diesel.



Tutti i nuovi modelli Volvo lanciati dal 2019 saranno disponibili infatti in versione mild hybrid (benzina-elettrica), ibrida plug-in benzina o elettrica a batteria. Si tratta della strategia di elettrificazione più completa proposta nell'industria automobilistica e Volvo Cars è stato il primo costruttore tradizionale a impegnarsi per una completa elettrificazione della gamma, nel luglio 2017. Il mese scorso, Volvo Cars ha ulteriormente rafforzato la sua strategia di elettrificazione annunciando di voler arrivare a un fatturato globale costituito per il 50% da veicoli elettrici entro il 2025. L'annuncio, fatto in occasione del Salone dell'Auto di Pechino 2018, ha contribuito a consolidare la posizione della casa sul mercato cinese, che oggi si pone come mercato leader su scala globale per le vetture elettrificate.



La nuova S60 sarà inizialmente disponibile con una gamma di motori quattro cilindri benzina Drive-E, oltre che in due versioni ibride plug-in benzina. Le versioni mild hybrid seguiranno il prossimo anno.