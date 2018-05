Renault, nuovi diesel e benzina rispondenti Euro 6d temp

ROMA - Per rispondere alla normativa di omologazione Euro 6d temp, il gruppo Renault annuncia il lancio di nuovi sistemi di riduzione delle emissioni dei motori benzina e diesel per i suoi veicoli, per uso privato e commerciale. Le tecnologie dei filtri antiparticolato (FAP) per i motori benzina e la riduzione catalitica selettiva (SCR) per i diesel verranno progressivamente estese a tutte le gamme delle marche del Gruppo. Nell'ambito di questa strategia il gruppo cambia le denominazioni commerciali in Europa: 'TCe FAP' per i motori benzina a iniezione diretta e 'Blue dCi' per i diesel.



In particolare, i motori benzina a iniezione diretta integreranno da oggi un filtro antiparticolato in corrispondenza del sistema di scarico. Questa tecnologia, già utilizzata per i diesel, libera i gas di scarico dalle polveri sottili che contengono trattenendole in una struttura microporosa alveolare che, a intervalli regolari, si rigenera automaticamente. Renault Kadjar sarà il primo veicolo del gruppo ad approfittare di questi progressi tecnologici con due livelli di potenza: TCe 140 FAP e TCe 160 FAP. Questo motore da 1.3 litri di cilindrata, con cambio manuale o automatico, propone maggiori potenze, una coppia motrice massima disponibile a bassi regimi e consumi ottimizzati.



Per i diesel, invece, i nuovi motori 'Blue dCi' vantano gli ultimi sistemi di riduzione delle emissioni inquinanti. Posizionato nel sistema di scarico, il catalizzatore di ossidazione comprenderà da oggi la tecnologia di 'riduzione catalitica selettiva' (SCR). Dall'avvento della norma Euro 6B e fino ad oggi, questa tecnologia era stata utilizzata da Renault per i suoi veicoli commerciali. Il primo veicolo che usufruirà del Blue dCi 115 sarà il Dacia Duster. Il gruppo prevede inoltre di lanciare tre motori 'Blue dCi' con potenze e coppie motrici maggiori nei prossimi mesi.