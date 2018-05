Nissan, programma per ridurre consumi energetici casa del 66%

ROMA - Nissan lancia il Programma Energy Solar, la soluzione di generazione energetica per la casa, dedicata al mercato retail. Attraverso un sistema integrato di pannelli fotovoltaici, un sistema di stoccaggio che utilizza le batterie dei veicoli elettrici Nissan(xStorage Home) e un software gestionale di ultima generazione, i clienti del Regno Unito possono ottimizzare la produzione, lo stoccaggio e la gestione dell'energia nelle proprie case.



Con questo sistema, Nissan garantirà la riduzione dei consumi energetici domestici fino al 66%; una maggiore indipendenza dalla rete energetica nazionale e dalle utilities elettriche e la possibilità concreta di produrre, stoccare e gestire l'energia - per utilizzarla nelle ore notturne o nelle giornate con nuvole o pioggia - oltre che di ricaricare i veicoli elettrici Nissan.



I prodotti Nissan Energy Solar sono offerti attraverso un pacchetto completo e integrato di generazione energetica e stoccaggio, oppure possono essere installati singolarmente i diversi elementi. I sistemi di stoccaggio energetico di Nissan si basano su batterie nuove o di seconda vita dei veicoli elettrici Nissan. La nuova soluzione include anche un sistema di gestione energetica per la casa che consente agli utenti di controllare come e quando utilizzano la propria energia.