Nissan e Margot Robbie insieme per sfida ecosostenibile

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Margot Robbie, candidata al Premio Oscar, promuove la scelta di stili di vita più sostenibili e rispettosi dell'ambiente in un video realizzato con Nissan in cui l'attrice australiana mostra tutta la sua passione per il surf.



Nel filmato la Robbie - ambasciatrice della sostenibilità e dei veicoli elettrici Nissan, attrice, produttrice e imprenditrice - dopo aver fatto in prima persona surf, racconta di voler creare ''un mondo migliore non solo per noi ma anche per le generazioni future''.



Con parchi eolici e pannelli solari che rappresentano attualmente i due terzi della nuova energia che si aggiunge alla rete mondiale nel 2016, Margot Robbie spiega che ''tutti abbiamo il potere di generare un cambiamento''.



''Spero di poter ispirare anche solo in minima parte le persone di tutto il mondo a esplorare forme alternative di energia ed effettuare il passaggio verso un futuro migliore - ha detto la Robbie commentando il video girato con Nissan -. Tutti possiamo fare la differenza e non dobbiamo aspettare che lo facciano gli altri per noi''. Recentemente Margot Robbie è stata anche madrina ufficiale della nuova vettura di Formula E di Nissan, presentata a Los Angeles in occasione dell'ingresso di Nissan nel Campionato ABB FIA Formula E per la stagione 2018/19. (ANSA).