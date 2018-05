Suzuki, porte aperte il 19-20 maggio per gamma ibrida

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Suzuki punta sulla tecnologia anche per il mercato italiano e lo fa promuovendo un porte aperte previsto per il 19 e 20 maggio per far conoscere ai clienti la gamma dotata della tecnologia a doppia alimentazione. Dopo il lancio della Baleno, avvenuto nel 2016, la casa di Hamamatsu ha introdotto, nel 2017, anche Ignis e Swift andando a costruire una gamma ibrida moderna ed efficiente. Una scelta accolta dai clienti che ha consentito al brand giapponese di conquistare, nel primo quadrimestre, una quota del 3,8%, un punto percentuale in più rispetto allo scorso anno.



In questo scenario, da gennaio ad aprile, Ignis con tecnologia Hybrid risulta il modello della gamma Suzuki Hybrid più venduto, con ben 1.120 unità, seguito da Swift Hybrid e da Baleno Hybrid.



Per raccogliere i frutti di un primato tecnologico e commerciale, Suzuki punta, nel mese di maggio, su una campagna mediatica studiata assieme all'agenzia Clicking Adv. 'Think Hybrid. Drive Suzuki' è il concept attorno a cui ruota il claim, che vede una pianificazione radio e web integrarsi in modo strategico con i passaggi televisivi di uno spot pubblicitario.



Le immagini sono accompagnate da un messaggio incisivo con cui la voce narrante si rivolge direttamente al consumatore: 'Pensa libero da ogni confine. Pensa di muoverti in modo alternativo.



Pensa Hybrid. Guida Suzuki'. (ANSA).