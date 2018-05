Hyundai, Ioniq EV è più la efficiente per costi di gestione

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Hyundai Ioniq EV è l'auto più efficiente in termini di costi di gestione fra tutti i modelli attualmente disponibili in Europa. La prima elettrica di Hyundai, con autonomia di 280 km (ciclo NEDC), si è classificata in vetta alla lista dei 66.650 modelli presi in esame da Sust-It, portale indipendente che analizza l'efficienza energetica dei vari prodotti sul mercati, in base ai costi e alle emissioni di CO2.



Grazie a un'efficienza energetica di 47,38 grammi di CO2 per chilogrammo, Hyundai Ioniq Electric si è guadagnata il titolo di migliore auto per costi di gestione con appena 0,02 euro al chilometro, per un totale di 385,49 euro in un anno. Lo studio ha analizzato il costo di gestione delle auto in base alla quantità di energia utilizzata e di CO2 prodotta ipotizzando una percorrenza annuale di 12.000 miglia, oltre 19.000 chilometri. Per i veicoli elettrici come Ioniq, Sust-It ha preso in considerazione le emissioni di anidride carbonica prodotte per generare l'energia elettrica utilizzata durante un ciclo completo di ricarica.



Prima auto di serie al mondo che consente al cliente di scegliere fra le tre differenti alimentazioni Electric, Hybrid e Plug-in Hybrid, Ioniq si era già distinta negli EcoTest ADAC: nel corso del 2017, l'associazione automobilistica tedesca ha testato 105 veicoli con diverse motorizzazioni, valutandone l'eco-compatibilità e l'elettrica di Hyundai è stata una delle cinque vetture a ottenere la valutazione di cinque stelle, con un'efficienza energetica media di 14,7 kWh per 100 km.(ANSA).