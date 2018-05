Flotta di camion a idrogeno negli Usa per birra Bud

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - La multinazionale belga-americana Anheuser-Busch InBev, titolare di marchi come Stella Artois, Bud, Corona e Leffe, ha ordinato 800 camion a idrogeno dal costruttore statunitense Nikola Motor Company. L'obiettivo è cominciare a metterli in servizio per le proprie consegne entro il 2020 ed arrivare nel 2025 ad una flotta a zero emissioni. Lo riferisce il sito BusinessGreen. Ogni camion è in grado di percorrere da 500 a 1200 miglia (da 804 a 1931 km) con un pieno di idrogeno. Una ricarica richiede 20 minuti. Secondo Nikola Motor, nel 2028 ci saranno oltre 700 stazioni di ricarica per idrogeno fra gli USA e il Canada. (ANSA).