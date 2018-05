DS, a partire dal 2025 tutti i modelli saranno elettrificati

ROMA - A partire dal 2025, tutti i nuovi modelli saranno proposti in versione esclusivamente elettrificata, ibrida o elettrica. In occasione dell'E-Prix di Parigi, DS ha annunciato le fasi della sua strategia di elettrificazione. Il piano è già in corso di applicazione, con l'arrivo di DS 7 Crossback E-TENSE 4x4. Tra qualche settimana, invece, in occasione del prossimo Salone di Parigi, sarà presentata la prima DS 100% elettrica.



La Formula E, vero e proprio ambiente di sperimentazione per DS Automobiles, ha un ruolo fondamentale nella strategia di elettrificazione dei suoi modelli: le conoscenze acquisite sulla tecnologia elettrica sono utilizzate sulle vetture di serie a partire da oggi e per i prossimi anni.



DS 7 Crossback E-TENSE 4x4 sarà disponibile dall'autunno 2019: 4 ruote motrici, 300 cavalli e 50 chilometri di autonomia (con il nuovo ciclo WLTP). A partire da DS 7 Crossback, tutti i modelli DS saranno elettrificati. Con questa strategia, a partire dal 2025, qualsiasi nuovo modello DS sarà proposto unicamente in versione elettrificata: ibrido, 100% elettrico, o entrambi.