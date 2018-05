Auto elettriche, Germania diventa primo mercato europeo

(ANSA) - ROMA, 4 MAG - La Germania scavalca la Norvegia e diventa il primo mercato europeo per le auto elettrificate, cioè 100% elettriche o ibride. Lo riferisce Automotive News Europe, precisando che le vendite di questi veicoli ecologici nel Paese tedesco, in base ai dati dell'Acea (l'Associazione europea dei costruttori di autoveicoli) sono aumentate del 70% a 17.574 unità nel primo trimestre dell'anno. I consumatori tedeschi, rileva Automotive News Europe, si stanno sempre più indirizzando verso l'elettrico sulla scia dei provvedimenti del gruppo Volkswagen e Daimler, che stanno preparando nuovi modelli per fronteggiare Tesla.



In Europa la vendita di veicoli elettrificati è aumentata del 41%, con un +35% per i veicoli 100% elettrici e +47% per quelli ibridi, mentre il diesel è calato del 17%. La Germania finora è stata sempre alle spalle della Norvegia, dove il mercato ha beneficiato dei generosi sussidi per l'acquisto di queste auto ecologiche. La Norvegia, per Tesla, è il terzo principale mercato dopo Stati Uniti e Cina. Una volta rare in Germania, le auto Tesla sono diventate sempre più presenti nelle strade di città come Monaco, assieme a Bmw i3 e Nissan Leaf. (ANSA).