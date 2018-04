Nissan Leaf si conferma l'elettrica più venduta al mondo

ROMA - Nissan Leaf continua a riscuotere importanti successi e dopo essere stata premiata come migliore 'green car' a livello mondiale arriva anche un risultato importante in termini di consegne confermandosi l'elettrica più venduta a livello globale. Nell'anno fiscale appena concluso infatti le vendite di veicoli elettrici Nissan sono aumentate del 10%, alimentate dalla forte domanda di Nissan Leaf. Nel periodo, infatti, la berlina 100% elettrica ha fatto registrare una solida crescita in tutti i principali mercati di veicoli elettrici: Giappone, Europa e Stati Uniti.



Secondo le previsioni, la domanda è destinata ad aumentare ulteriormente dopo il lancio della seconda generazione di Nissan Leaf, che offre un'autonomia superiore e nuove tecnologie all'avanguardia. La nuova versione sta riscuotendo particolare successo in Giappone e negli Stati Uniti e nel corso del nuovo anno fiscale sarà commercializzata anche in altri mercati, tra cui America Latina, Asia e Oceania.



In Italia la nuova Leaf, lanciata lo scorso dicembre 2017, tra immatricolazioni e ordini ha totalizzato ad oggi oltre 1.000 unità, pari a quanto venduto negli ultimi 2 anni con la precedente generazione.



Nell'anno fiscale 2017 i clienti hanno acquistato 54.451 Nissan Leaf, con un aumento del 15% rispetto alle 47.423 unità dell'anno precedente. In totale, sono oltre 320.000 le Nissan Leaf vendute dal lancio della prima generazione del 2010 e, attualmente, l'auto è commercializzata in 51 mercati.



In Italia, dal lancio della prima generazione avvenuto nel 2011, sono state vendute in totale 2.266 Nissan Leaf, confermandosi l'auto elettrica più venduta in Italia. Anche nel 2017 la Leaf si è posizionata al primo posto nelle vendite dei veicoli elettrici sul territorio nazionale con 465 unità.