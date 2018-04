Volvo annuncia per 2025 target 50% fatturato da elettriche

ROMA - Volvo ha annunciato al Salone di Pechino l'ambizioso obiettivo di voler raggiungere con i veicoli elettrici entro il 2025 una quota del 50% del proprio fatturato, che nel 2017 è stato complessivamente di 210,9 miliardi di corone svedesi. Alla rassegna orientale, dove è stata presentata la versione T5 ibrida plug-in del Suv compatto XC40, è stata poi confermata l'intenzione del Costruttore di elettrificare tutta la propria gamma entro il prossimo anno. Questo significa che dal 2019 il brand offrirà per ogni modello perlomeno una opzione a scelta tra alimentazione elettrica pura, ibrida tradizionale (mild-hybrid) o ibrida plug-in, cioè con batterie ricaricabili con presa esterna e possibilità di percorrere alcune decine di chilometri con l'energia proveniente dagli accumulatori di bordo. La scelta del Beijing Motor Show come palcoscenico per la passerella della nuova XC40 T5 Twin Engine e per questo tipo di annuncio appare coerente con l'intenzione del brand nordico di rafforzare la propria presenza in Cina, Paese dove nel primo trimestre del 2018 ha aumentato le proprie vendite del 23,3% e dove lo scorso anno ha consegnato il 25,8% della propria produzione (114.410 auto delle 571.577 unità complessive). Qui, inoltre, il Governo ha dichiarato di voler far raggiungere ai veicoli con nuovi sistemi di alimentazione di tipo ecologico una quota del 20% del mercato, pari a 7 milioni di unità, proprio entro il 2025.



Per sottolineare la propria scelta di campo a favore della mobilità ''green'', la Volvo ha esposto al China Auto Show tutti i modelli ibridi plug-in con la spina attaccata, compresa appunto la nuova XC40 T5. La Casa scandinava, che dal 2010 è di proprietà della cinese Zhejiang Geely Holding, produce da tempo all'interno della Grande Muraglia due vetture ibride, la S90 e la S90L T8 Twin Engine, cui da questa settimana si affiancherà un terzo modello, la XC60 T8 Twin Engine. Nell'occasione Hakan Samuelsson, presidente e CEO di Volvo Cars, ha chiarito: ''Lo scorso anno ci siamo impegnati per l'elettrificazione, in vista di una transizione verso un'era in cui il motore endotermico sarà superato. Oggi rafforziamo e superiamo l'impegno già dichiarato, proprio nel mercato mondiale più importante per le vetture elettrificate. Il futuro elettrico della Cina è anche il futuro elettrico di Volvo Cars''.