Volkswagen punta su mild hybrid 48 Volt già da prossima Golf

ROMA - Sarà la prossima generazione della popolare Golf il primo esempio della strategia di 'elettrificazione' decisa da Volkswagen e attuata per combinare i vantaggi dei motori termici tradizionali - opportunamente ottimizzati - con la presenza di una sezione ibrida 'leggera' a 48 Volt. L'introduzione di innovativi sistemi ibridi nella Golf di ottava generazione inaugurerà dunque una nuova era nelle tecnologie motoristiche della Casa di Wolfsburg, con un programma di elettrificazione che interesserà gradualmente quasi tutti i modelli della sua gamma. ''Elettrificare i motori tradizionali ci permetterà di ridurre ulteriormente consumi ed emissioni, migliorando allo stesso tempo dinamica e confort - ha spiegato Frank Welsch, membro del board di Volkswagen con responsabilità per lo sviluppo in occasione dell'International Vienna Motor Symposium - Questa ampia iniziativa di elettrificazione comincerà con il nostro modello più venduto, la Golf. Il nostro nuovo e conveniente mild hybrid a 48 Volt darà il via alla diffusione di questa tecnologia nella produzione di massa''. Volkswagen assocerà il motore a combustione a un gruppo alternatore/motorino di avviamento integrato con movimento a cinghia e a una batteria, entrambi a 48 Volt. Questa combinazione sostenibile rappresenta la via verso il futuro dei modelli ibridi Volkswagen, in quanto permette di 'veleggiare' con il motore a combustione completamente spento, risparmiando così fino a 0,3 litri/100 km. Inoltre, questa soluzione offre una guida più dinamica e confortevole giacché fornisce una decisa spinta elettrica in avvio. La tecnologia a 48 Volt rappresenta un nuovo capitolo della progettazione che permette di elettrificare i motori in maniera conveniente. Il sistema mild hybrid verrà utilizzato sui veicoli in aggiunta a quello odierno a 12 Volt. A fronte di un cablaggio semplice e ridotto, il sistema a 48 Volt permette di accumulare una quantità di energia nettamente superiore rispetto a quello a 12 Volt, per esempio nel recupero in frenata e lo svolgimento di diverse operazioni, tra cui l'azionamento del motore elettrico integrato nell'alternatore/motorino di avviamento.



Questo gruppo è davvero versatile, in quanto è allo stesso tempo un propulsore elettrico piccolo e leggero che aumenta la coppia in avvio grazie a una spinta elettrica. La potenza del generatore è trasmessa da una cinghia. Inoltre, il generatore avvia in maniera quasi impercettibile il motore a scoppio dopo che lo start&stop lo ha spento ogni volta che è possibile. Altro elemento versatile è la batteria agli ioni di litio da 48 Volt, che viene alimentata in varie situazioni, tra cui la fase di recupero quando il veicolo rallenta. Il gruppo alternatore/motorino di avviamento riceve il necessario voltaggio dalla batteria, mentre il circuito a 12 Volt lo riceve attraverso un convertitore DC/DC. ''L'interazione di diverse fonti di energia come elettricità, benzina, gasolio e metano - ha spiegato Welsch - rappresenta un cambio di paradigma per la Volkswagen. Per la prima volta, la marca offrirà in contemporanea un modello come la Golf, con propulsori convenzionali e assistiti elettricamente, e una gamma 100% elettrica come sarà la famiglia ID'', una strategia che verrà attuata dal 2019.