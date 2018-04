Carpooling aziendale, -1.600 tonn. CO2 l'anno per lavoratore

ROMA - Quasi 1.600 kg di CO2 risparmiati all'anno per ogni utente, pari all'anidride carbonica assorbita da 79 alberi: sono i benefici ambientali del car-pooling aziendale di cui è leader in Italia Jojob. "Uno dei motivi per i quali i lavoratori condividono l'auto - si legge in una nota di Jojob diffusa in occasione dell'Earth Day - è proprio il risparmio ambientale, oltre che quello economico. A stimolare e semplificare la condivisione dell'auto è la tecnologia: grazie all'applicazione per smartphone negli ultimi anni il numero di lavoratori aderenti al servizio è salito a 140.000".



oltre il 50% dei 140.000 lavoratori che scelgono di viaggiare in carpooling ammette infatti di aver iniziato a condividere l'auto per i tragitti casa-lavoro grazie all'app di Jojob, mentre il 30% ha sfruttato il servizio per certificare i propri spostamenti; infine il restante 20% assicura che, pur conoscendo e facendo già carpooling, ha trovato tramite app nuovi compagni di viaggio. Quasi la metà dei dipendenti afferma di fare carpooling per 5 giorni alla settimana: generalmente, a viaggiare a bordo della stessa auto sono mediamente 2,31 persone a tratta che percorrono insieme una tratta media di 27,7 km a viaggio. Ciascun carpooler in questo modo può certificare un risparmio ambientale di 1.584 kg di CO2 ogni anno, equivalenti alla CO2 assorbita da 79 alberi.