Car2go, car sharing utile per sviluppo mobilità elettrica

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Il car sharing elettrico può dare una nuova spinta a favore della diffusione dei veicoli elettrici.



Car2go, azienda mondiale nel settore del carsharing a flusso libero, ha pubblicato un 'Libro Bianco' che illustra le principali ragioni per cui il car sharing elettrico riveste un ruolo centrale nello sviluppo della mobilità elettrica.



''Il car sharing completamente elettrico rappresenta un ambiente di collaudo ottimale per le auto elettriche. La tecnologia è sottoposta alla massima sollecitazione e dimostra la sua idoneità per l'uso quotidiano in condizioni reali - ha dichiarato Olivier Reppert, ceo di car2go, al Future Mobility Summit di Berlino -. Le preziose conoscenze acquisite quotidianamente sono utili non solo per i costruttori di veicoli, ma anche per il 'sistema globale di mobilità elettrica', che comprende fornitori di energia elettrica, operatori di rete, produttori di batterie, istituti di ricerca, città e, naturalmente, gli utenti''.



Car2go gestisce attualmente flotte di car sharing completamente elettriche in tre location (Stoccarda, Amsterdam e Madrid) per un totale di 1.400 veicoli utilizzati da 365.000 clienti. Entro la fine del 2019 ad Amburgo saranno introdotte altre 400 auto elettriche.