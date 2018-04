E-prix, Renault accelera su mobilità sostenibile

ROMA - Tecnologie rispettose dell'ambiente coniugate con servizi di mobilità ed energetici innovativi, per un nuovo ruolo dell'auto in un inedito ecosistema. Renault, in occasione del primo E-prix di Roma, conferma la sua visione della mobilità del futuro e accelera con la sua strategia la transizione a una mobilità sostenibile e la transizione energetica.



"Le nuove sfide ambientali aprono una nuova era nel mondo dei trasporti, con evoluzioni ancora più profonde, per gli utenti e per i costruttori, nella tecnologia e nel modo stesso di fruire la mobilità", si legge in una nota dell'azienda automobilistica.



"La visione del Gruppo Renault rimane immutata: garantire una mobilità sostenibile per tutti con veicoli a zero emissioni e con nuove soluzioni di trasporto", aggiunge.



Renault - continua la nota - è il primo costruttore automobilistico europeo ad aver creduto nel veicolo 100% elettrico, diventato l'emblema della strategia ambientale del gruppo. Il veicolo 100% elettrico dimostra anche la capacità di creare innovazioni di rottura per far progredire l'automobile.



Tecnologie e progettazioni avanzate che si esprimono nei veicoli di serie, ma anche in pista.