Formula E: al DS store Roma il saluto dei piloti Bird e Lynn

ROMA - A poche ore dal via, sulla griglia di partenza del circuito cittadino dell'Eur, della gara capitolina della Formula E, al DS Store di Roma il brand francese ha presentato i due piloti inglesi che hanno parte del team DS Virgin Racing. Sam Bird e Alex Lynn, introdotti al pubblico dal brand manager di DS Italia, Francesco Calcara, hanno precisato la loro intenzione di "voler proseguire la scia di risultati positivi". Attualmente Sam Bird occupa il terzo posto della classifica piloti dopo essere salito sul dodicesimo podio della sua carriera a Punta del Este. Il compagno Alex Lynn, uno dei rookie di questa stagione, ha anche fatto il suo miglior risultato con una sesta posizione. Il team occupa la terza posizione, ed è l'unico ad aver portato i propri piloti in zona punti in dieci occasioni (5 volte Bird, 5 volte Lynn). DS Virgin Racing è anche il team che si è qualificato il maggior numero di volte in Superpole (25). "Roma - ha detto Sam Bird - è una città storica in un Paese che vanta un immenso patrimonio in termini di sport automobilistico. Siamo stati competitivi durante la prima metà della stagione, con una vittoria e due podi. A Roma voglio continuare così, e continuare a lottare per i due titoli". A fargli eco il 'collega' Alex Lynn: "La gara precedente si è conclusa con un buon risultato. Ci siamo qualificati in prima fila, e questo dimostra il nostro ritmo. Spero di continuare questo trend a Roma e anche dopo. La pista sembra difficile, e sarà nuova per tutti i piloti. Abbiamo lavorato tanto e non vediamo l'ora di partire". L'approdo del campionato di Formula E in una città unica al mondo, come Roma, è stato accolto positivamente anche da Xavier Mestelan Pinon, direttore di DS Performance: "Roma è un luogo perfetto per iniziare il tour europeo. È una città che vanta molti appassionati di sport automobilistico. Da quello che abbiamo imparato dal simulatore, sarà una pista complicata per i piloti, con molte curve ad alta velocità. Possiamo immaginare che ci sarà una bella lotta sul circuito. Sappiamo che la nostra DSV-03 è performante ed efficiente, e se non facciamo errori possiamo competere per la vittoria". DS Automobiles è impegnato nel Campionato di Formula E Fia per il secondo anno, da quando la regolamentazione tecnica ha consentito ai costruttori di dimostrare le loro competenze.