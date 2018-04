Da PSA 60 auto e van elettrici per car sharing di Firenze

ROMA - A sei mesi dall'avvio del servizio, il car sharing fiorentino Adduma Car si prepara ad ampliare la propria flotta con sessanta veicoli elettrici del gruppo PSA. Si tratta di 48 auto e 12 van che potranno essere utilizzate dai privati e dalle imprese per spostarsi al volante senza inquinare all'interno della città. Le vetture sono delle Citroen C-Zero e delle Peugeot iOn, accreditate di 150 km di autonomia per pieno di energia. Per soddisfare le esigenze di mobilità "green" di aziende e artigiani sono stati scelti due modelli di commerciali leggeri EV della gamma proposta dal gruppo transalpino: si tratta del Citroen Berlingo Van Full Electric e del Peugeot Partner Full Electric.



Nate dalla collaborazione con Mitsubishi Motors, le Citroen C-Zero e le Peugeot iOn sono vetture elettriche dalle dimensioni compatte. Lunghe 3,48 metri, larghe 1,47 metri, si muovono con agilità nei centri storici, senza emettere gas di scarico.



Alimentate da motori da 64 Cv, possono raggiungere una velocità massima di 130 km/h. Per la vettura del Double Chevron la scelta del car sharing di Firenze segue quella del dicembre 2016 del servizio di auto condivise di Madrid e, la più recente, in fase di avvio, a Lisbona. I commerciali Citroen Berlingo Van Full Electric e Peugeot Partner Full Electric hanno un'autonomia di 170 km e la velocità massima assicurata dal propulsore EV da 67 Cv è di 110 km/h.



Alla realizzazione del progetto di Adduma Car hanno contribuito attivamente oltre all'amministrazione pubblica del Comune di Firenze anche l'azienda energetica Enel, la società di noleggio a lungo termine ALD Automotive e Omoove, realtà specializzata nelle soluzioni innovative nell'ambito della mobilità condivisa.



Per la Filiale italiana del gruppo d'Oltralpe "la fornitura alla città di Firenze è un'ulteriore esempio di come la gamma dei veicoli elettrici di Groupe PSA sia in grado, già ora, di fornire le migliori soluzioni in termini di mobilità. Saranno infatti disponibili sia vetture 4 posti sia moderni veicoli commerciali a zero emissioni, ideali per il trasporto merci in ambito urbano e di consegne da ultimo miglio".