Federmetano compie 70 anni, superati i 2.000 collaboratori

ROMA - Nell'aprile 1948 nasceva Federmetano. Sono passati ben 70 anni da quando la federazione nazionale dei distributori e dei trasportatori di metano ha iniziato la sua attività, da quando ha preso il via il percorso che l'ha resa la maggiore associazione di categoria nel settore del metano per auto in Italia.

Negli anni l'Associazione è diventata un punto di riferimento per tutti gli operatori della filiera del gas naturale: CNG, LNG e Biometano. Federmetano è stata capace infatti di raggiungere un ruolo di spicco testimoniato dal know how di competenze tecniche e dalla trasversalità della rappresentanza associativa. Composta da più di 300 operatori che impiegano oltre 2.000 collaboratori, oggi Federmetano è all'avanguardia per tutto ciò che concerne le attività di vendita e trasporto del metano, con un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale.