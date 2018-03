Mobilità, arriva l'app per andare a lavoro a piedi o in bici

ROMA - Al lavoro camminando o in bicicletta: arriva 'Jojob Bici e Piedi' per incentivare i dipendenti che lasciano a casa l'auto. L'app per smartphone permetterà di certificare sia le tratte casa-lavoro percorse in carpooling che quelle fatte a piedi e in bici.



Grazie alla funzione Jojob Bici e Piedi i dipendenti delle aziende aderenti potranno certificare i propri tragitti casa-lavoro percorsi camminando o in bicicletta e calcolare il risparmio in termini ambientali ed economici: secondo le stime di Jojob, ogni viaggio percorso in bicicletta o a piedi genererà un risparmio in termini di CO2 pari a 130 g/km e contestualmente un risparmio economico per il dipendente pari a 0,20 euro per ogni km percorso senza l'utilizzo dell'automobile.



Scaricando la app su smartphone di Jojob e registrandosi, i dipendenti delle aziende aderenti troveranno nella sezione 'certifica' dell'applicazione mobile due nuove modalità di viaggio, Bici e Piedi, che potranno attivare ogni qualvolta si troveranno a percorrere il tragitto casa-lavoro con queste modalità di spostamento, in modo da avviare il processo di certificazione. Durante tutto il viaggio, l'app traccerà il percorso grazie al tracking GPS e il dipendente alla fine riceverà il proprio report di viaggio. I viaggi casa-lavoro percorsi in bici e a piedi consentiranno ai dipendenti di maturare dei punti, le cosiddette 'Foglie Oro' di Jojob, per accedere ad una serie di promozioni: dagli sconti per gli impianti sciistici o i parchi divertimento, alle convenzioni con hotel e ristoranti, gli incentivi avranno lo scopo di diffondere la mobilità sostenibile a 360 gradi.



La funzione Jojob Bici e Piedi andrà ad integrarsi con quella del carpooling aziendale di Jojob, che certifica i viaggi condivisi tra colleghi e dipendenti di aziende limitrofe per raggiungere la sede aziendale in auto e che nel solo 2017 ha permesso di risparmiare 1.714.120 km e non emettere in atmosfera 222.835 chili di CO2. ''In Europa e nel resto del mondo sono sempre di più le realtà aziendali che si attivano per incentivare i propri dipendenti a muoversi senza l'utilizzo dell'auto privata, per ridurre traffico ed emissioni di CO2 e allo stesso tempo per promuovere il welfare aziendale dal punto di vista della mobilità - spiega Gerard Albertengo, founder e ceo di Jojob -.



Per questo motivo, dopo aver promosso l'utilizzo del carpooling aziendale in tutta Italia e aver coinvolto oltre 140.000 utenti e più di 1.700 aziende italiane, abbiamo scelto di fare un passo ulteriore e dare la possibilità alle aziende di promuovere modalità di trasporto sempre più ecologiche, orientate anche al miglioramento della salute e del benessere dei dipendenti''. ''La promozione di strumenti come Jojob Bici e Piedi - conclude Albertengo - ci auguriamo spinga le stesse aziende a dotarsi di strutture e servizi, come parcheggi per biciclette e spogliatoi, elementi di welfare aziendale già messi in campo in altri paesi e che aiutano ad incrementare esponenzialmente il 'bike to work' e la qualità della vita dei dipendenti''.