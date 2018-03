A Milano primi bus elettrici, entro 2030 flotta di 1.200

MILANO - A Milano svolta verde per il trasporto pubblico. Entra in servizio il primo bus elettrico acquistato da Atm, l'azienda che gestisce il trasporto cittadino, che rientra nel primo lotto di 25 bus ordinati per un investimento di 14 milioni di euro.



I 25 mezzi saranno consegnati in due tranche: i primi 10 veicoli arriveranno entro metà mese, e viaggeranno sulla linea 84 fra San Donato e largo Augusto, mentre gli altri 15 saranno consegnati a partire da ottobre, per concludersi entro fine anno.



Nei prossimi 10 anni Milano vedrà 1 miliardo di euro di investimenti solo sull'elettrico: Atm ne sostiene metà con le proprie risorse. Il piano dell'azienda, come già annunciato, punta ad acquistare dal 2020 solo mezzi elettrici, con l'obiettivo di arrivare al 2030 con una flotta di 1.200 bus.



I mezzi ecologici che percorreranno le strade di Milano hanno una autonomia di 180 km e si ricaricano in 5 ore.