Aci, nasce Osservatorio su energia e mobilità sostenibile

ROMA - Monitorare lo scenario dei cambiamenti energetici e i suoi mutamenti, attraverso l'analisi di una serie di tavoli tematici che vedranno impegnati Eni, Snam, Enel, Enea, IM-CNR, Confindustria energia, Unione petrolifera, Assogasmetano, Elettricità futura, FCA, RSE, RIE e Fondazione Caracciolo Aci. È questo l'obiettivo dell'Osservatorio Aci 'Muoversi con Energia', che si è insediato a Roma per analizzare le strategie industriali e politiche con le quali l'Italia - rispettando gli equilibri economici del sistema Paese - intende raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale.



''La sfida più urgente per il mondo dell'auto è quella di ridurre l'inquinamento. - ha precisato Angelo Sticchi Damiani, presidente Aci -. Azione prioritaria la sostituzione del parco circolante con autoveicoli dotati di motori di nuova generazione in grado di sfruttare qualunque sistema di propulsione e rispondere in modo efficace all'esigenza di limitare i consumi energetici e le emissioni allo scarico''. Il primo tavolo tecnico, in materia di mobilità sostenibile e inclusiva, si terrà mercoledì 18 aprile e avrà come tema 'Lo sviluppo tecnologico dell'autotrazione'.