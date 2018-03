Da 2020 offensiva elettrica di Seat anche in Cina e Norvegia

MADRID - Passerà anche per importanti nuovi mercati, come la Cina e la Norvegia (leader europeo nella diffusione di EV) la strategia di 'attacco' di Seat al segmento delle auto elettriche ed elettrificate. Lo ha confermato oggi a Madrid Luca de Meo, CEO della Casa spagnola del Gruppo Volkswagen durante la conferenza annuale sui risultati finanziari. ''Considerando il modo con cui sono state disegnate le regole - ha detto de Meo riferendosi alle norme sulle emissioni di CO2 - nessun costruttore automobilistico potrà raggiungere gli obiettivi senza avere in gamma modelli elettrici e ibridi plug-in. Ecco perché nel 2020 daremo il via alla elettrificazione di Seat''. In quell'anno debutteranno una versione della nuova famiglia Leon con propulsione ibrida ricaricabile ''capace almeno di 50 km di funzionamento 100% elettrico - ha precisato il CEO di Seat - e questa auto sarà prodotta a Martorell''. Nello stesso anno arriverà il primo modello completamente elettrico, basato sulla rivoluzionaria piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen. Una vettura che porterà sul mercato nuovi livelli di connettività e infotainment, che offrirà un livello 2 di guida autonoma e che avrà un'autonomia di 500 km. ''Questo nuovo modello - ha detto de Meo - costerà come un'auto normale e sarà destinata ai normali consumatori''.



Il CEO di Seat ha infine precisato che, al momento, l'azienda non ha ancora preso la decisione se proporre una piccola city car elettrica, basata sull'erede della attuale Mii.