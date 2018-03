Con 'smart grid' arriva super-ricarica per flotte veicoli elettrici

ROMA - La rete elettrica è la stessa, non ha infatti subito adeguamenti, ma il numero di veicoli che si sono potuti ricaricare simultaneamente è due volte e mezzo più grande.



Sembra un mistero, ma è merito della 'smart grid', una nuova tecnologia di ricarica completamente nuova introdotta a Londra da un consorzio guidato da Ups, che ha permesso di incrementare il numero massimo di furgoni utilizzabili dalla sede di Central London, passando dagli attuali 65 a 170 unità. "Questo sistema rivoluzionario - rappresenta l'inizio del declino della supremazia dei tradizionali veicoli con motore a combustione".



Il progetto si chiama "Smart Electric Urban Logistics (Seul)", è stato realizzato da UK Power Networks e Cross River Partnership e finanziato dall'Ufficio britannico per i veicoli a basse emissioni. "Per Ups - ha sottolineato Peter Harris, Director of Sustainability di UPS Europe - questa rappresenta una novità a livello mondiale, e per di più nel cuore di una megalopoli. Ci stiamo avvalendo delle nuove tecnologie per risolvere alcuni grossi ostacoli all'impiego dei veicoli elettrici, prefigurando una nuova generazione di servizi di consegna urbana, sia qui a Londra che in altre grandi città di tutto il mondo".