Auto elettriche, 164 milioni entro 2030 con primato alla Cina

Entro il 2030 il numero di veicoli elettrici in circolazione nei principali mercati automobilistici mondiali (Cina, Europa, Stati Uniti) raggiungerà quota 164 milioni di unità, aumentando i volumi di oltre 65 volte rispetto alle 2,5 milioni di unità del 2017. Lo rileva una elaborazione dell'Osservatorio Autopromotec, sulla base di uno studio sull'andamento del mercato automobilistico dei prossimi anni, condotto dalla società di consulenza internazionale PwC.



Non sorprende che tra i mercati emerge la Cina, che è già prima al mondo per la diffusione di veicoli elettrici con 1,2 milioni di unità circolanti nel 2017 e che rafforzerà la propria leadership raggiungendo, entro il 2030, quota 73,7 milioni. Alle spalle del Paese del Sol Levante si piazzano, a debita distanza, Europa e Stati Uniti, rispettivamente con 45,4 e 45 milioni di unità circolanti entro il 2030 (attualmente i due mercati si attestano a quota 800mila e 500mila unità).



Secondo lo studio, i veicoli elettrici aumenteranno gradualmente la loro penetrazione fino al 2020, per poi accelerare a partire dal 2025: le stime infatti prevedono 7,6 milioni di mezzi elettrici nel 2020, cifra che farà un balzo a quota 41,2 milioni entro il 2025.



Anche il mondo dell'autoriparazione sarà interessato dalla rivoluzione a zero emissioni, con gli addetti ai lavori che dovranno essere pronti a 'mettere le mani' su queste tipologie di auto, la cui manutenzione richiede un'attenzione particolare.



Oltre a tenere conto delle direttive della casa madre fornite per ogni singolo veicolo, la manutenzione di un'auto elettrica non trascura interventi legati a sicurezza di guida, assetto, pneumatici, ammortizzatori e stato di fari, impianto frenante e tergicristalli.