Nel 2017 Toyota a 1,52 milioni di veicoli elettrificati

ROMA - Per la strategia ''green'' di Toyota il 2017 è stato un altro anno di successi: il costruttore nipponico ha, infatti, dichiarato di aver venduto in tale periodo ben 1,52 milioni di veicoli elettrificati (auto ibride, ibride plug-in, a idrogeno), con un incremento dell'8% rispetto al record che aveva fatto segnare nel 2016. Grazie a questo risultato il gruppo fa sapere di aver raggiunto con tre anni di anticipo l'obiettivo che si era posto per il 2020. ''Questo traguardo - si legge nella nota della Casa del Sol Levante che ha accompagnato la diffusione dei dati - consente a Toyota di puntare con ottimismo al target definito per il 2030: 5,5 milioni di veicoli elettrificati venduti ogni anno, uno degli obiettivi della Environmental Challenge 2050''. Da quando nel 1997 fu lanciata la prima Prius ibrida nel complesso, fanno sapere dal Giappone, Toyota ha venduto 11,45 milioni di unità elettrificate ''per una riduzione di oltre 90 milioni di tonnellate di CO2 rispetto ai livelli delle vetture convenzionali''.