Anche Seat avrà il suo modello elettrico su piattaforma MEB

ROMA - Anche Seat sbarcherà a breve nel segmento delle auto 100% elettriche, partendo dalla piattaforma MEB che il Gruppo Volkswagen - di cui la Casa di Barcellona fa parte - ha progettato e realizzato per supportare la sua offensiva 'green' dei prossimi anni. Secondo quando ha dichiarato al magazine britannico AutoExpress Matthias Rabe, vicepresidente di Seat con la responsabilità per la ricerca e lo sviluppo, la nuova berlina puramente elettrica della Casa spagnola potrebbe arrivare sul mercato nel 2020, probabilmente il secondo modello nella offensiva EV del Gruppo di Wolfsburg dopo il debutto della Volkswagen ID. Grazie alla specifica architettura MEB, la nuova Seat avrà dimensioni analoghe a quelle della Leon, ma con una spaziosità interna - lo ha precisato Rabe - paragonabile a quella di una Volkswagen Passat. A livello di prezzo, secondo AutoExpress che ha anche ricostruito il probabile aspetto della prima Seat EV, questo inedito modello dovebbe posizionarsi nell'area di Ateca, non lontano da quello della ID Volkswagen che, secondo anticipazioni della stampa specializzata, dovrebbe costare come una Golf GTD. Lo stile non dovrebbe essere rivoluzionato rispetto alla ricostruzione del magazine britannico, sempre ben informato, e proporre la tradizionale fisionomia delle Seat con elementi di design specifici per evidenziare l'appartenenza di questo modello al mondo delle elettriche. Non ancora decisa la denominazione, ma Seat sembrerebbe essere favorevole ad utilizzare ancora una volta quella derivata da un luogo - il quartiere trend di Barcellona chiamato El Born - e che potrebbe diventare per questa nuova auto E-Born, cioè 'nata elettrica'.