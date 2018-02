Toyota e Chubu Electric ricicleranno batterie di auto ibride

ROMA - I giapponesi di Toyota e di Chubu Electric Power hanno siglato una partnership per la produzione entro il 2020 di accumulatori di energia, realizzati riciclando le batterie dei veicoli ibridi ed elettrici prodotti dalla Casa delle Tre ellissi. Il progetto prevede la costruzione di strutture in grado di compensare i picchi di produzione elettrica legati alle fonti rinnovabili (solare ed eolico), grazie all'immissione in rete all'occorrenza di elettricità immagazzinata nei periodi di scarso consumo.



Ogni ''Storage Battery System'' dovrebbe essere costituito da circa 10mila batterie per auto, provenienti principalmente dal riciclo di componenti di macchine ibride. Le singole centrali di stoccaggio dovrebbero avere una capacità di circa 10.000 kW. Le prime verranno costruite utilizzando gli accumulatori al nichel di vecchia generazione. A partire dal 2030 si dovrebbe cominciare a riutilizzare le celle agli ioni di litio, oggi impiegate in grande quantità sia sulle auto elettriche (EV) sia sulle ibride plug-in (Phev).