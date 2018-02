Mercedes impegnata per far recuperare 'immagine' ai diesel

STOCCARDA - Mercedes sta valutando interventi per migliorare ulteriormente i livelli di riduzione dei motori diesel senza compromettere le prestazioni. E lavora sul fronte delle azioni che possono essere attuate per risolvere il problema della qualità dell'aria nelle città e recuperare il giudizio comune sui diesel. Lo ha detto oggi Dieter Zetsche, presidente e CEO del Gruppo Daimler a margine della conferenza annuale sui risultati finanziari. Dopo il dieselgate, nei giorni scorsi i gas di scarico delle auto diesel sono tornati, infatti, sotto i riflettori per i test fatti anche su cavie umane. ''Sostituire i vecchi diesel con quelli nuovi, più efficienti, sarebbe una strada da percorrere - ha precisato Zetsche - e siamo aperti a iniziative che portino ad avere la massima trasparenza e la migliore valutazione di questo tipo di motori''. Sollecitato da una domanda su possibili azioni fiscali in Germania, come la tassazione dei vecchi diesel più inquinanti e una defiscalizzazione di quelli moderni, Zetsche ha detto che ''si auspica interventi di questo tipo ma si tratta di decisioni che non riguardano l'azienda''.