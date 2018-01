Qualità aria a Londra è la migliore negli ultimi 10 anni

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Gli sforzi fatti in favore dell'ambiente portano frutti. E' il messaggio che arriva dal Regno Unito, dove le centraline che misurano lo smog hanno certificato che l'aria di Londra è oggi la migliore rispetto agli ultimi 10 anni. Merito anche dell'introduzione delle Zone con bus a bassa emissione (Lebz) e della T-charge, la tassa giornaliera per i veicoli più inquinanti che circolano in centro. Molto però c'è ancora da fare. La notizia è riportata sul sito web della BBC. Il biossido d'azoto, originato prevalentemente da traffico, stufe a gas e fumo di tabacco, può provocare irritazione oculare, nasale o a carico della gola, e alterare la funzionalità respiratoria in bambini, persone asmatiche o affette da bronchite cronica. Affinché Londra possa violare i limiti legali di NO2, è necessaria una registrazione per 18 ore al giorno di almeno 200 microgrammi per metro cubo in ogni singola centralina. La capitale inglese, ha detto il sindaco Sadiq Khan "aveva superato i limiti per il biossido di azoto (NO2) nelle misurazioni rilevate ogni 6 gennaio da dieci anni a questa parte". Nelle rilevazioni di quest'anno invece, "la qualità dell'aria di Londra è entro i limiti di legge per la prima volta nell'ultimo decennio". Molto però c'è ancora da fare. "Fino ad ora quest'anno, il NO2 non ha superato i limiti, ma è probabile che ciò avvenga entro la fine di questo mese", ha ammesso Khan. Secondo un recente studio Marylebone Road e Hyde Park Corner,, entrambe nel cuore della city, sono le zone più inquinate di tutta la Gran Bretagna.