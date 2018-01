Kia aggiunge a due crossover ibridi Niro variante 100% EV

LAS VEGAS - Parallelamente all'impegno 'verde' della capogruppo Hyundai annunciato in occasione del CES 2018, anche Kia ha approfittato della passerella (affollatissima nonostante un blackout elettrico che ha obbligato a chiudere per mezza giornata l'area fieristica) di Las Vegas per presentare l'inedito crossover Niro EV Concept e confermare un programma per il lancio di 16 nuovi veicoli elettrici o elettrificati entro il 2025, compreso un modello con propulsione a celle di combustibile alimentate a idrogeno che debutterà già nel 2020. Strettamente imparentara con gli attuali crossover Niro - ibrida e ibrida plug-in - la variante EV si distingue per alcuni interventi che migliorano l'aerodinamica, come l'abbandono della tradizionale grigliatura frontale grazie all'assenza del motore termico, e ad altri dettagli che dovrebbero permettere al modello di serie che ne deriverà di proporre un Cx da record. Completamente rivisto in questa variante elettrica anche l'abitacolo che offre tutta una serie di soluzioni digitali e che potrebbe prefigurare un possibile restiling delle attuali versioni della gamma. Niro EV propone anche un pacco batterie di nuova generazione ai polimeri di litio - sono quelle dei futuri modelli elettrici di Kia - da 64 kWh che alimentano un'unità elettrica da 150 kW e permettono un' autonomia di circa 400 km con emissioni, ovviamente, pari allo zero.