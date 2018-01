Nissan Leaf diventa Grand Touring per pubblico più giovane

ROMA - Nissan potrebbe veder crescere ulteriormente il già grande successo di Leaf - l'auto elettrica più venduta al mondo - con l'arrivo della versione sportiva Grand Touring, posizionata tra il modello normale e quella 'pepata', firmata dalla divisione racing Nismo, e che era già stata svelata tre mesi fa. Questa evoluzione dell'offerta Leaf verrà presentata, come concept e quindi non come modello già pronto per la produzione, al Tokyo Auto Salon (la manifestazione dedicata al tuning, staccata rispetto al Tokyo Motor Show che si è tenuto ai primi di novembre) e che si aprirà nella capitale nipponica il prossimo 12 gennaio. La Leaf Grand Touring porta nell'ambito dei veicoli 100% elettrici quegli elementi, come i cerchi in lega bruniti, gli spoiler più accentuati e altre caratterizzazioni estetiche che prendono la distanza dal tradizionale look degli EV con finiture azzurre, livree in colori pastello e altre ricercatezze eco. E la presenza ad un evento che è tradizionalmente dedicato ad un pubblico più giovane servirà proprio per testare le reazioni e decidere un'eventuale produzione in serie della Leaf Grand Touring. Al Tokyo Auto Salon Nissan farà debuttare un totale di 15 modelli personalizzati, alcuni anche sotto i marchi Autech e Nismo, tra cui una versione 'cattiva' della ibrida Note e-Power.