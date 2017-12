Tre ruote ed elettrica, la Morgan EV3 in vendita dal 2018

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - La Morgan prepara il salto generazionale della sua celebre 3-Wheleer con l'introduzione di una versione a zero emissioni denominata EV3. Il veicolo, presentato come concept car dapprima nel 2015 e poi, in una sua evoluzione, al Salone di Ginevra del 2016, entrerà in produzione entro la metà del 2018. La versione di lancio di quest'originalissima proposta ''green'', ispirata allo sportivo tre ruote Morgan degli anni Trenta-Cinquanta, sarà realizzato in collaborazione con la maison britannica della moda Selfridges: proporrà interni in pelle nera e sarà arricchita da elementi fashion in colore bronzo.



Rispetto al concept car mostrato alla kermesse elvetica, il modello di produzione si distingue per il differente frontale e per vari affinamenti alla catena cinematica. La EV3 sarà assemblata artigianalmente come tutte le vetture del brand: in attesa dei dati tecnici ufficiali, secondo quanto diffuso dalla stampa britannica specializzata, monterà un motore da 62 Cv e un pacco batteria che, dovrebbe essere agli ioni di litio da 21 kWh, e dovrebbe essere in grado di assicurare sino a 193 km di autonomia per ciclo di ricarica. La componentistica elettrica sarà fornita dalla Frazer-Nash Energy Systems. Sviluppata intorno a un telaio con elementi tubolari, la EV3 sfoggia una carrozzeria con alcuni pannelli in materiale composito di carbonio e altri in alluminio, per un peso complessivo inferiore ai 500 kg. Il risultato di questo mix dovrebbe essere un veicolo emozionante da guidare non solo per la sua agilità più simile a quella di una moto che di un'auto convenzionale ma anche per le sue prestazioni. Lo 0-100 km/h dovrebbe essere sotto i sette secondi, di due secondi inferiori a quello del concept del 2016, che era accreditato di una velocità massima di oltre 145 km/h.(ANSA).