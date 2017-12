Nuova Nissan Leaf attacca la spina: 10 mila ordini in 2 mesi

ROMA - Avvio fulmineo per le prevendite della nuova generazione della Nissan Leaf: presentata lo scorso ottobre, in due mesi la vettura elettrica giapponese ha già raggiunto in Europa i 10mila ordini, ancor prima del suo arrivo nelle concessionarie. Per garantire le consegne per tempo, previste nel Vecchio Continente a partire da febbraio 2018, data da cui il modello sarà anche visionabile negli autosaloni, la Casa nipponica ha annunciato un'intensificazione della produzione, avviata a metà dicembre presso lo stabilimento britannico di Sunderland.



Per Gareth Dunsmore, direttore veicoli elettrici per il braccio europeo del brand, questo inizio positivo ''conferma il ruolo di leader di Nissan nella mobilità elettrica. La nuova Leaf non è solamente la seconda generazione dell'auto 100% elettrica più venduta al mondo, ma è anche l'icona della Nissan Intelligent Mobility''.