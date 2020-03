Yamaha, contest per special ha un vincitore italiano

Ultimata la prima parte del Contest Yamaha per la creazione di una special. Chiusa la fase di selezione della migliore proposta per la realizzazione di una special su base di un modello della casa di Gerno di Lesmo, il vincitore italiano dello 'Yamaha Back to the Drawing Board' è stato Ugo Coppola, che ha sbaragliato la concorrenza con la sua RD350 Tibute. "Come proprietario di una XSR700, ho sempre sognato di creare la mia custom - ha commentato il vincitore, che rappresenta l'Italia nell'ambito del progetto europeo - e per il progetto ho usato molte parti originali di vari modelli Yamaha. Sono stato ispirato da una vecchia Yamaha RD350 del 1972, con livrea arancione e nera e ho immaginato come potesse fondersi con una XSR700". Per portare a termine la sua idea, il concorrente ha attinto a piene mani dall'universo della casa dei Tre Diapason. In particolare dalla MT-07, dalla quale ha preso lo sterzo che ha una piega inferiore rispetto all'originale della XSR, e i copri forcella. Il faro originale anteriore e il gruppo ottico posteriore sono stati sostituiti con quelli della SCR950 che è più piccolo e appiattito. Specchietti retrovisori, sella e portatarga sono della XJR1300. Il supporto per la targa è stato preso dalla MT-09, il doppio scarico basso e le frecce anteriori sono state riposizionate. L'elaborato rispetta pienamente le linee guida imposte dal regolamento, è stato premiato per la qualità dell'idea e la concreta fattibilità, oltre che per la capacità di valorizzare il brand Yamaha nel modo migliore. Il disegno vincitore di 'Back to the Drawing Board' sarà realizzato da Garage 221,eletto miglior customizzatore di Roma lo scorso anno grazie all'iniziativa Faster Sons XT Tribute.