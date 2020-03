IXS, un sistema magnetico per allacciare giacca e pantaloni

Un sistema di chiusura magnetica brevettato e pensato il viaggio in moto. Il sistema in questione è il Magnetic Connection System di IXS, pensato per la giacca e pantaloni Tour Adventure-GTX. L'innovativo sistema comprende una chiusura rapida magnetica che collega il giubbotto e i pantaloni e che combina diversi vantaggi in termini di vestibilità, comfort e sicurezza. Basandosi sulle esperienze raccolte da avventurieri e giramondo, il reparto sviluppo della IXS ha sviluppato una nuova tuta tessile Goretex ottimizzata in ogni ambito. Nella costruzione delle varie funzionalità è stato messo in primo piano un elemento fondamentale: l'avventura. La Giacca e Pantaloni Tour Adventure-GTX formano una tuta da turismo professionale indossabile tutto l'anno. La tecnologia 2-in-1 con la giacca in membrana separabile e indossabile individualmente, protegge il corpo dalle più svariate condizioni atmosferiche. Un ulteriore utile accessorio è il cappuccio antibufera integrato con collare impermeabile, che permette di rimanere asciutti anche in caso di forti acquazzoni. All'interno, un tessuto a rete 3D altamente traspirante situato nella zona posteriore permette di trasportare rapidamente l'umidità verso l'esterno. La fodera in rete traspirante con barriera d'acqua contribuisce in modo significativo a mantenere la temperatura corporea in equilibrio con quella esterna. Se le temperature aumentano, l'ingegnoso sistema di ventilazione con quattro aperture di ventilazione situate sul petto e sulla schiena, nonché due ulteriori aperture disposte sui pantaloni assicura un ottimale raffreddamento, grazie alla perfetta circolazione dell'aria. Per garantire una perfetta vestibilità, il team di sviluppo della IXS ha sviluppato una cintura flessibile: la cintura si lascia regolare in modo variabile fino a 12 cm, in modo da ottenere una vestibilità più stretta o più larga. A tal scopo, la cintura è provvista di due campi di regolazione disposti sul lato destro e sinistro. Al contempo, i pantaloni possono formare un collegamento a tutto tondo con il giubbotto: la robusta cerniera situata nella zona posteriore tiene insieme il giubbotto e i pantaloni.