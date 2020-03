Coronavirus, cancellato evento Vive La Moto a Madrid

L'emergenza globale Coronavirus porta ad una nuova cancellazione nei calendari delle manifestazioni espositive. Ifema (la Feria de Madrid, una delle cinque istituzioni fieristiche più importanti d'Europa e la prima in Spagna) e l'organizzatore Kando hanno preso la decisione di annullare la seconda edizione di Vive La Moto, il Salone Internazionale del Motociclo di Madrid, in programma dal 16 al 19 aprile. Come precisato in una nota gli organizzatori concentreranno i propri sforzi verso la prossima edizione di Vive La Moto Madrid, che si terrà nel 2022, rassicurando che si tratterà di ''una grande edizione, una vetrina unica per le ultime novità nel settore motociclistico che offre un mercato con un grande potenzialità come Madrid e la sua regione''.