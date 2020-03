KTM Orange Days, rinviati al mese di aprile

Anche KTM deve posticipare le sue attività di test drive per i propri clienti, a causa del coronavirus. "In ottemperanza a quanto disposto dalle autorità competenti - si legge in una nota stampa della casa motociclistica - e allo scopo di contribuire alla riduzione della diffusione di Coronavirus COVID-19 sul territorio nazionale, KTM comunica che gli Orange Days, i 'porte aperte' organizzati dai concessionari KTM dove è possibile testare le principali novità della gamma stradale 2020, vengono posticipati e inizieranno, salvo nuove condizioni ostative, a partire dal weekend del 18 e 19 aprile 2020".



Per tutte le informazioni sulla disponibilità di moto demo e sulle date in aggiornamento, è possibile contattare i concessionari KTM o prenotare un test ride alla sezione dedicata sul sito ufficiale KTM: www.ktm.com.