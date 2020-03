Husqvarna 701 Enduro, da aprile il kit serbatoio aggiuntivo

Husqvarna Motorcycles ha annunciato la disponibilità del kit serbatoio aggiuntivo dal mese di aprile. Il 'pacchetto' comprende un corredo di elementi che una volta installati su qualunque Husqvarna 701 Enduro portano la capacità complessiva del serbatoio a 25 litri. La capacità aggiuntiva permette di prolungare le avventure in sella con la massima tranquillità anche quando si esplorano aree lontane.



Testato nelle condizioni più difficili, il kit serbatoio aggiuntivo dispone di tecnologia derivata dalle motociclette ufficiali da rally del team Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing, ed è progettato per integrarsi facilmente su ogni 701 Enduro assicurando al pilota un'ergonomia ottimizzata. Costruito per resistere nei viaggi più impegnativi, il kit serbatoio aggiuntivo è realizzato con una tecnologia a stampaggio rotazionale che garantisce ottima resistenza e una chiusura a tenuta stagna. Concepito per assicurare una distribuzione ottimale dei pesi e una facile commutazione dal serbatoio posteriore di serie a quello anteriore grazie al comando elettronico fornito in dotazione, questo kit contiene anche una pompa benzina dedicata per garantire una alimentazione senza interruzioni. Il kit serbatoio aggiuntivo di Husqvarna Motorcycles è omologato per uso stradale, e comprende anche una nuova sella e un kit grafiche dedicato. Questo accessorio dedicato alle Husqvarna 701 Enduro sarà disponibile da aprile 2020 presso tutti i concessionari ufficiali Husqvarna Motorcycles al prezzo di 1990 euro.