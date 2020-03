Coronavirus: Sospeso il Suzuki V-Strom Tour 2020

Tutti gli appuntamenti organizzati dalla Suzuki per il V-Strom Tour presso la rete dei concessionari sono stati sospesi a causa del coronavirus.



Alla luce del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 9 marzo, denominato #iorestoacasa, - si legge in una nota - comunichiamo che gli appuntamenti previsti per il V-Strom Tour presso i nostri concessionari è momentaneamente sospeso a data da destinarsi. Il V-Strom Tour 2020 era in programma dal 13 marzo a fine giugno. L'iniziativa era destinata agli appassionati di provare gratuitamente la nuova Suzuki V-Strom 1050XT presso la rete dei concessionari Suzuki. Il Tour si articolava su una cinquantina di appuntamenti che dovevano toccare tutto il territorio nazionale, isole maggiori comprese.