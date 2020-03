Moto: "20.000 Pieghe" in Sardegna dal 27 al 30 maggio

Il raid motociclistico "20.000 Pieghe" torna quest'anno con una formula innovativa, a metà tra il classico rally all'inglese con prove di orientamento e il tour turistico. "Teatro di movimento", dopo le Dolomiti 2019, sarà la Sardegna, a cavallo tra la Barbagia e il Gennargentu, con un percorso di 1.100 chilometri suddivisi tra il 27 e il 30 maggio, all'insegna di un semplice ma accattivante slogan: "Conoscere strade che nemmeno immaginavi esistessero". Obiettivo: non la velocità (occorre naturalmente il rigoroso rispetto del codice della strada), ma percorrere il più fedelmente possibile il tracciato indicato dall'organizzatore, il che su due ruote non è semplicissimo (anche disponendo del classico navigatore) visto il percorso tormentato e ricco di stradine provinciali, stretti tornanti, sentieri in quota. Ci saranno da rispettare anche i tempi imposti, all'insegna della classica gara di regolarità. La classifica finale premierà il vincitore assoluto con il titolo di "Magnifico Piegatore", ma ci saranno riconoscimenti anche per le motocicliste, le coppie e le squadre. Fermo restando che la manifestazione, epidemia di virus permettendo, sarà anche sicura dal punto di vista del Covid 19, visto che i motociclisti guidano sempre per conto proprio e opportunamente distanziati, come richiesto dalle norme di prudenza raccomandate dall'ultimo decreto governativo.