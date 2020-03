BMW R 18, la data della presentazione ufficiale è 3 Aprile

E' quella di venerdì 3 aprile 2020 la data fissata per la presentazione ufficiale della nuova R 18 di casa BMW. La comunicazione arriva direttamente dalla casa dell'elica che svelerà la tanto attesa nuova arrivata del segmento cruiser, equipaggiata con il cosiddetto Big Boxer. "Tutti noi di BMW Motorrad - ha dichiarato Markus Schramm, capo di BMW Motorrad - non vediamo l'ora che arrivi questo momento. BMW ha realizzato vendite record per il nono anno consecutivo nel 2019. Con la R 18 e l'ingresso associato nel segmento cruiser, stiamo costantemente perseguendo la nostra strategia di crescita con l'obiettivo di diventare il numero uno nel segmento premium in tutto il mondo". Per dati e scheda tecnica ci sarà da aspettare ancora qualche giorno, perché tutti i dettagli, hanno fatto sapere da Monaco, saranno infatti riportati direttamente sul minisito appositamente creato per la R 18. La prima mondiale, anche per venire incontro all'emergenza dettata da coronavirus, potrà essere seguita attraverso i canali social di BMW. La R 18 è il progetto che si concretizza dopo il primo concept svelato al Concorso d'Eleganza di Villa d'Este, la scorsa estate, seguito poi da ulteriori modifiche. Protagonista dell'operazione è il grande boxer da 1802 cm3 raffreddato aria/olio. Stando a quanto indicato dalla stessa BMW, il bicilindrico dovrebbe avere una potenza di 91 CV a 4.750 giri e una coppia massima di 158 Nm a 3000 giri, con un peso complessivo di 110, 8 kg.