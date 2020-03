Husqvarna 701, la variante LR 2020 arriva nei concessionari

Husqvarna Motorcycles ha annunciato l'arrivo della 701 Enduro LR 2020 nei concessionari. Il nuovo modello in questione è quello dall'autonomia estesa per i piloti che vogliono intraprendere viaggi più lunghi. La 701 Enduro LR dispone infatti della stessa elettronica avanzata della popolare 701 Enduro, ma offre un incremento della capacità totale del serbatoio fino a 25 litri. Derivata dalla Husqvarna 701 Enduro, l'inedita 701 Enduro LR, con il suo doppio serbatoio integrato da 25 litri, è la moto perfetta per spingersi più lontano nelle avventure su strada o fuoristrada, con una autonomia fino a 500 km tra due rifornimenti. Il rinomato monocilindrico da 692,7 cc e 74 CV offre coppia in abbondanza e una erogazione della potenza perfettamente lineare in ogni condizione di guida.



Equipaggiata di serie con ABS cornering, controllo di trazione sensibile all'angolo di piega, riding mode e quickshifter, la 701 Enduro LR sa coniugare la guida adventure più impegnata e il turismo a lungo raggio. La nuova Husqvarna è dotata di sospensioni professionali con una forcella upside-down WP XPLOR da 48 mm, completamente regolabile, e un monoammotrizzatore WP XPLOR che offrono 250 mm di escursione ruota per eccellenti capacità off-road. Nuove anche le grafiche. Per far sì che chi guida una 701 Enduro LR sia perfettamente preparato alla sua prossima avventura, la collezione di abbigliamento tecnico Functional Clothing Offroad 2020 offre capi di alta qualità che assicurano protezione, funzionalità a 360° e comfort. La Husqvarna 701 Enduro LR è già disponibile presso tutti i concessionari Husqvarna Motorcycles a 11.790 euro f.c.